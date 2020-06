Vair Duré requer ofício ao DER sobre multas no trecho urbano da RJ-153

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 18:24 horas

Volta Redonda – O vereador Vair Duré requereu, na sessão do dia 18 de junho, que seja enviado um ofício ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio (DER-RJ) para que órgão esclareça aos integrantes da Polícia Rodoviária Estadual que têm atuado com frequência no trecho urbano da RJ-153, dentro de Volta Redonda, que aquele trecho está sob jurisdição municipal e não se justifica multar motoristas que estacionam à margem da via, por não se tratar de acostamento. O requerimento foi aprovado por unanimidade.

Duré também pediu que fosse informado aos policiais que o limite de Volta Redonda com Barra Mansa fica no quilômetro 9 da RJ-153, e não no quilômetro 4.

O vereador justificou que seu objetivo é eliminar a “injusta punição” a moradores que se valem da via para acessar o comércio local e suas casas, e informar aos policiais que a jurisdição estadual começa no quilômetro 9 da via, limite entre Volta Redonda e Barra Mansa.