Vaninho nomeia mais dois secretários municipais

Matéria publicada em 17 de junho de 2021, 17:38 horas

Itatiaia – O prefeito interino Vaninho Rodrigues anunciou, na manhã desta quinta-feira (17), foram anunciados pelo o nome de mais dois secretários municipais. As medidas dão continuidade à formação do primeiro escalão da prefeitura, após o afastamento, por ordem judicial, do prefeito interino anterior, Imberê Moreira Alves.

Com a nova composição, a Secretaria de Administração passará a ser conduzida pelo administrador de empresas, Tiago Diniz e à frente da Secretaria de Administração Tributária estará o contabilista e servidor de carreira, Edson de Sousa.

Tiago Diniz é formado em Administração de Empresas e Engenharia de Produção. Possui MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Tributos, além de MBA em Auditoria Contábil. Tiago serviu o Exército Brasileiro por 5 anos, trabalhou em Indústria automotiva, no Japão e na área de projetos da empresa JSL/AS. De abril de 2017 a fevereiro de 2021, atuou como secretário de Administração, da Prefeitura de Itatiaia.

Edson de Souza é bacharel em Economia e Direito e tem pós-graduação em Gerente de cidades e Direito Previdenciário. Já exerceu funções de técnico em contabilidade, economista e fiscal de tributos. Além disso, na Prefeitura, já exerceu cargos de Secretário de Fazenda, Obras e Serviços Públicos, Administração, Desenvolvimento Econômico, Diretor do Instituto de Previdência, entre outros.

– Aos poucos estamos fazendo a composição da equipe. A finalidade é assegurar profissionais capacitados e compromissados para cada área, de forma a atender com muito zelo todas as áreas de prestação de serviço à população – disse o prefeito.

Com o anúncio, chega a seis os nomes definidos para compor o novo secretariado. Até o momento já foram divulgados o titular da pasta da Saúde, o psicólogo Leandro de Oliveira, da Educação, a pedagoga Diene Motta, de Planejamento, o Economista Sander Anderson, da Finanças, o contabilista, Francisco Assis, sendo os três últimos funcionários de carreira.