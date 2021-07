Matéria publicada em 16 de julho de 2021, 10:56 horas

Vassouras – Nessa quinta-feira (14), o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias, assinou termo de cooperação com a secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça, para o lançamento do Turismo Cívico.

– Em minha mais recente visita à Brasília, me interessei por esse projeto e iniciei as tratativas com Vanessa. Conversei com a secretária de Educação, Magda Sayão, e nossas secretarias vão atuar juntas – explicou Wanderson.

O Turismo Cívico vai conduzir os alunos da rede pública pelos atrativos e especialmente pelos monumentos históricos de Vassouras, promovendo uma maior identificação com esses símbolos.

A assinatura no termo aconteceu em Belo Horizonte, onde Wanderson esteve para participar de reunião sobre a criação da rota “Via da Liberdade”, que vai unir Brasília, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

– Fui convidado a participar da comitiva pelo secretário de Estado de Turismo do Rio, Gustavo Tutuca, a quem agradeço pela parceria. A ideia é integrar Vassouras a esse projeto que será de grande importância não apenas para o turismo regional, mas a nível nacional – comentou o secretário.

O evento, realizado no Palácio da Liberdade, foi aberto por Paulo Brant, vice-governador de Minas Gerais, e contou com a presença de autoridades como Leônidas Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, e Danielle Barros, secretária do Estado de Cultura do Rio de Janeiro.