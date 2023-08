Veja o que será votado nesta quarta-feira na Alerj

ORDEM DO DIA – QUARTA-FEIRA (23) – 15H

Em discussão única:

PROJETO ALTERA LEI DE ISENÇÃO DE ICMS PARA TEMPLOS E ASSOCIAÇÕES BENEFICENTES

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em discussão única, nesta quarta-feira (23), o Projeto de Lei 368/23, do deputado Rosenverg Reis (MDB), que altera a legislação que concede isenção de ICMS na conta de luz, água, telefonia e gás de igrejas, templos religiosos e associações beneficentes. Caso receba emendas, o projeto sairá de pauta.

O texto prevê a concessão do benefício para igrejas, templos de qualquer culto, Santas Casas de Misericórdia, Associações Brasileiras Beneficentes de Reabilitação, Associação Fluminense de Reabilitação, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) e Associações Pestalozzi. A legislação alterada ainda previa a concessão do benefício para Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef) e Maçonaria.

Em segunda discussão:

ALERJ VOTA PREFERÊNCIA DE MATRÍCULA PARA IRMÃOS EM ESCOLAS PÚBLICAS

Irmãos poderão ter preferência de matrícula na mesma unidade escolar da rede pública estadual de ensino, desde que a instituição ofereça turmas do mesmo nível educacional pretendido. A determinação é do Projeto de Lei 53/23, de autoria dos deputados Rodrigo Amorim (PTB) e Cláudio Caiado (PSD), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em segunda discussão, nesta quarta-feira (23). Caso receba emendas, o projeto sairá de pauta.

Quando os irmãos estiverem em níveis educacionais diferentes, terão preferência de matrícula em unidades escolares próximas. A preferência ficará condicionada ao cumprimento dos procedimentos e prazos estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) para os processos de matrícula e/ou rematrícula. Alunos que não tiverem frequência escolar perderão a preferência.

ALERJ VOTA ALTERAÇÕES NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE

Os limites dos municípios de Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia podem ser corrigidos. O objetivo é incluir comunidades locais mais próximas do centro de cada município, além de estabelecer que propriedades estejam totalmente delimitadas dentro de cada cidade. É o que determina o Projeto de Lei 4.567/21, de autoria do deputado licenciado Bruno Dauaire, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em segunda discussão, nesta quarta-feira (23). Por ter recebido emendas, o texto poderá ser alterado.

Segundo a proposta, após a publicação da norma em Diário Oficial, a Prefeitura Municipal de Iguaba Grande deverá notificar ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e demais órgãos pertinentes, inclusive cartórios de registros de imóveis e concessionárias de serviços públicos atuantes na região, quanto aos efeitos da norma.

Em primeira discussão:

SERVIÇOS DE ÁGUA, LUZ E GÁS PODEM SER MANTIDOS PARA INADIMPLENTES DESEMPREGADOS

As pessoas que estão desempregadas e inadimplentes com as contas de água, luz e gás podem ter os serviços mantidos por 120 dias caso sejam responsáveis por mais de 50% da renda familiar. É o que prevê o projeto de lei 150/19, do deputado Márcio Canella (União), que será votado, em primeira discussão, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quarta-feira (23). Por ter recebido emendas, o projeto sairá de pauta.

A medida contempla quem perdeu o emprego de carteira assinada nos últimos seis meses, recebia até três salários e era o principal responsável pelo sustento da família. Para ter direito à medida, a renda per capta da família não poderá ser maior que 1⁄4 do salário mínimo. O benefício deverá ser solicitado pelo consumidor.

RADARES EM RODOVIAS ESTADUAIS PODEM TER LIMITE DE VELOCIDADE FIXADO EM 60 KM/H

Os radares de velocidade em rodovias estaduais podem ter limite fixado em 60 km/h, exceto em áreas próximas a escolas e hospitais, com limite fixado em 40 km/h. É o que prevê o Projeto de Lei 3.669/21, do deputado Brazão (PL), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota em primeira discussão nesta quarta-feira (23). Por ter recebido emendas, o texto poderá ser alterado.

O objetivo da medida é garantir ciência prévia ao motorista de qual é o limite de velocidade fiscalizado pelos radares. “Não é incomum encontrar radares nas estradas muito abaixo do limite de seu limite de velocidade, muitas das vezes os próprios limites dos radares variam, transformando o percurso realizado pelo motorista em uma ‘gincana’ de encontrar radares e não ser multado”, explicou o autor.

RESPONSÁVEIS POR DRAGAGENS DEVERÃO PAGAR INDENIZAÇÃO AOS PESCADORES

O empreendedor responsável por ações de dragagem em baías, rios, lagoas e similares, deverá indenizar os pescadores pelos prejuízos decorrentes da operação, sobretudo pela suspensão da possibilidade de exercício da pesca. É o que determina o Projeto de Lei 6.485/22, de autoria do deputado Carlos Minc (PSB), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, nesta quarta-feira (23), em primeira discussão. Por ter recebido emendas, o projeto poderá ser alterado.

A indenização será paga por intermédio de colônia ou de associações de pescadores, ressalvado a cada pescador o direito constitucional de deixar a associação e pleitear individualmente sua indenização. O empreendedor será obrigado a calcular e propor o valor da indenização com antecedência de 60 dias do início previsto dos trabalhos, com base no tempo estimado de suspensão da pesca e correspondente volume e valor de mercado do pescado. Não havendo acordo as partes deverão tentar a mediação e, em sendo esta inviável, o valor será fixado pelo Judiciário.

A medida não considera indenizável a suspensão de pesca decorrente de ações de dragagem realizadas ou contratadas pelo Governo do Estado com o objetivo de promover a recuperação ambiental do corpo hídrico em questão.

PROJETO AUTORIZA PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PARA FAMÍLIAS COM HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta quarta-feira (23), em primeira discussão, o Projeto de Lei 21/23, da deputada Martha Rocha (PDT), que autoriza a criação de um programa de atendimento psicológico para vítimas de violência doméstica e abuso sexual, bem como para os agressores, garantindo o atendimento para toda a família. Por ter recebido emendas, o projeto ainda pode ser alterado.

PROJETO ALTERA LEI DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em primeira discussão, nesta quarta-feira (23), o Projeto de Lei 99/23, da deputada Marina do MST (PT), que altera a legislação que criou o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Caso receba emendas, o projeto sairá de pauta.

O texto prevê que o fundo passará a funcionar durante tempo indeterminado, além de fixar percentuais de destinação dos recursos do fundo para repasse para famílias com renda de até um salário mínimo, de 10%, para o programa Bolsa Escola, de 1%, para as UPAs, de 5%, e para o Programa de Combate à Tuberculose, de 1%.

Conselho Gestor

A proposta também prevê a participação, no Conselho Gestor do FEPC, de representantes do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) e da Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. No primeiro dia útil de fevereiro de cada ano, o governador do Estado deverá publicar a composição do fundo e o relatório de aplicação dos recursos do ano anterior.

PROJETO PROÍBE REALIZAÇÃO DE EXAMES E PRESCRIÇÃO DE LENTES EM ÓTICAS COM PROFISSIONAIS QUE NÃO SEJAM MÉDICOS

Óticas e laboratórios podem ser proibidos de realizar exames e prescrever lentes de grau através de profissionais médicos que não estejam cadastrados no Conselho Regional de Medicina. É o que prevê o Projeto de Lei 461/23, do deputado Danniel Librelon (REP), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em primeira discussão, nesta quarta-feira (23). Caso receba emendas, o projeto sairá de pauta.

COMÉRCIO: PRODUTOS PODEM SER EXPOSTOS NA VERTICAL PARA FACILITAR ACESSO DE IDOSOS, GRÁVIDAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Os estabelecimentos comerciais do estado do Rio podem ser obrigados a organizar os produtos à venda de forma verticalizada, ou seja, dispostos desde as prateleiras mais baixas até as mais altas. O objetivo é facilitar o acesso de idosos, grávidas e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A medida é proposta no Projeto de Lei 1.172/23, do deputado Guilherme Delaroli (PL), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em primeira discussão, nesta quarta-feira (23). Caso receba emendas, o projeto sairá de pauta.

RIO PODE TER PROGRAMA DE REGISTRO DE PATRIMÔNIO VIVO DA CULTURA FLUMINENSE

Programa pode beneficiar até 60 pessoas com bolsa de dois salários mínimos

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em primeira discussão, nesta quarta-feira (23), o Projeto de Lei 131/23, da deputada Dani Monteiro (PSol), que cria o Programa de Registro de Patrimônio Vivo da Cultura Fluminense. Caso receba emendas, o projeto sairá de pauta.

O programa tem o objetivo de reconhecer, incentivar e impulsionar a atuação cultural de pessoas, denominadas Detentores da Cultura Popular, que tradicionalmente mantém e salvaguardam aspectos relevantes da cultura. Serão contempladas 60 pessoas.