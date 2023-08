Veja o que será votado nesta quarta-feira na Alerj

Em segunda discussão:

RIO PODE TER MEDIDAS DE INCENTIVO À DOAÇÃO ANIMAL

O Poder Executivo pode instituir medidas de incentivo à doação de sangue animal, com o propósito de estimular a sua prática entre os responsáveis de cães e gatos. É o que autoriza o Projeto de Lei 3.296/17, de autoria do deputado Rosenverg Reis (MDB), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, nesta quarta-feira (30), em segunda discussão.

A doação de sangue deve ser promovida de forma segura, sendo obrigatória a supervisão de médico veterinário, devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Segundo a proposta, a comprovação de doação de sangue animal trará benefícios públicos, através de convênio que o Executivo firmará com os bancos de sangue de animais. O Governo do Estado ainda deverá regulamentar a norma através de decretos.



BANCOS PODEM SER OBRIGADOS A TER TELEFONE EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO DE IDOSOS

Bancos, cooperativas e instituições de crédito, em especial consignado, podem ser obrigadas a criar um canal de atendimento por telefone exclusivo para idosos. É o que prevê o Projeto de Lei 633/23, do deputado Anderson Moraes (PL), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em segunda discussão, nesta quarta-feira (30).

As contratações de empréstimos ou demais linhas de crédito concedidas aos idosos só poderão ser aprovadas por meio de autorização expressa, por escrito ou por meio eletrônico, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Segundo o projeto, os atendimentos destinados aos idosos devem ser operados por pessoas desde o primeiro acesso, sendo vedada a utilização de inteligência artificial e gravações de voz.

Em primeira discussão:

RIO PODE TER PROGRAMA DE PREVENÇÃO À DOENÇA RARA EM ANIMAIS DOMÉSTICOS

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em primeira discussão, nesta quarta-feira (30), o Projeto de Lei 420/19, do deputado Márcio Canella (União), que cria o Programa Estadual de Prevenção contra a Leishmaniose Visceral (LV) em cães, gatos e outros animais domésticos. Caso receba emendas, o projeto sairá de pauta.

O texto prevê uma série de ações de divulgação sobre a doença, além de campanhas gratuitas de vacinação. A doença é transmitida pelo “mosquito palha”, atinge principalmente cães, mas também pode alcançar ratos e roedores. A doença também pode ser transmitida para os humanos.

PROGRAMA DE APOIO ÀS MARISQUEIRAS PODE SER CRIADO NO RIO

As marisqueiras, mulheres que vivem da pesca de mariscos, podem ter um programa para apoio e desenvolvimento de sua atividade laboral. É o que prevê o Projeto de Lei 5.118/21, da deputada Tia Ju (REP), que será votado em primeira discussão pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quarta-feira (30). Por ter recebido emendas, o projeto ainda poderá ser alterado.

O Programa Estadual de Desenvolvimento e Apoio às Atividades das Mulheres Marisqueiras tem o objetivo de dar visibilidade ao trabalho delas, promover a capacitação, a regularização de documentos e a inclusão das trabalhadoras no Sistema de Cadastro do Sistema Único de Assistência Social (CadSUAS).

Os órgãos estaduais deverão implementar políticas públicas destinadas às mulheres, com o objetivo de realizar mutirões para garantir o acesso à documentação básica; priorizar a construção de creches em regiões que as atendam; promover ações e programas continuados de saúde; estimular a capacitação por meio da realização de cursos profissionalizantes; promover a valorização das atividades a partir da aquisição e distribuição de equipamentos que facilitem o beneficiamento dos crustáceos, a fim de agregar valor ao produto; ofertar linhas de crédito para aquisição e manutenção dos equipamentos; e incluir as marisqueiras no Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional pela produção de mariscos.

DETRAN: POSTOS DE VISTORIA PODERÃO TER SETOR DE ATENDIMENTO

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota em primeira discussão, nesta quarta-feira (30), o Projeto de Lei 6.327/22, do deputado Brazão (União), que autoriza o Detran a criar, nos postos de vistoria, um setor de atendimento para receber processos administrativos relativos a multas, suspensão de habilitação e cassação da carteira de motorista. Por ter recebido emendas, o projeto poderá ser alterado.

ESTADO DO RIO PODE TER PROGRAMA DE SAÚDE PARA MELHORAR GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vota, em primeira discussão, nesta quarta-feira (30), o Projeto de Lei 2.948/20, do deputado Valdecy da Saúde (PL), que cria o Programa de Saúde no Estado do Rio de Janeiro (PROSERJ) para promover condições para a melhor gestão das políticas públicas de saúde. Caso receba emendas, o projeto sairá de pauta.

O programa tem o objetivo de ampliar e efetivar a atenção básica como espaço prioritário para implementar, em parceria com a União e municípios, estratégias de atenção integral, promovendo a articulação entre os parceiros e demais órgãos voltados à saúde. Também prevê a coordenação de fluxos e contrafluxos em cada área de atuação.

POLICIAIS CIVIS E MILITARES PODEM TER DIREITO A PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA

Policiais civis e militares podem passar a contar com o Programa de Valorização, Humanização e Qualidade de Vida. É o que propõe o Projeto de Lei 4.315/21, do deputado Danniel Librelon (REP), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em primeira discussão, nesta quarta-feira (30). Caso receba emendas, o projeto sairá de pauta.

O programa pretende mitigar os riscos e danos à saúde e à segurança dos agentes, reduzir crimes violentos contra eles (em serviço ou não), fomentar a capacitação continuada, incentivar melhorias salariais e a criação de auxílios e estabelecer padrões adequados do número de profissionais considerando o tamanho da população, os índices de criminalidade etc.

O texto assegura a atuação preventiva de acidentes e doenças laborais, o fornecimento de equipamentos de proteção individual em quantidade e qualidade adequadas, o respeito às especificidades do trabalho de gestantes, puérperas e mães de crianças e adolescentes, dentre outros. O programa também deverá elaborar documento que estabeleça diretrizes e critérios a serem observados para a promoção e progressão na carreira dos agentes.

DIREITO A RITUAL FÚNEBRE PARA PESSOAS DE RELIGIÕES DE MATRIZES AFRO PODE SER GARANTIDO EM LEI

Pessoas que seguem religiões de matrizes africanas, como a Umbanda e o Candomblé, podem ter garantido em lei o direito ao ritual fúnebre característico desses cultos. É o que prevê o Projeto de Lei 5.837/22, da deputada Renata Souza (PSol), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em primeira discussão, nesta quarta-feira (30). Caso receba emendas, o projeto será retirado de pauta.

O projeto reitera que é dever do Estado preservar e garantir a integridade, a respeitabilidade e a permanência dos valores das religiões afro-brasileiras, além de considerar o ritual fúnebre como “expressão da liberdade de consciência e de crença”.

Hospitais públicos e privados e empresas de serviço cemiterial podem ser obrigadas a permitir a realização de cerimônia fúnebre em homenagem ao morto praticante de religião de matriz africana. Eles deverão garantir as seguintes manifestações: cantos, uso de instrumentos e utensílios sagrados e a preparação adequada do corpo. A medida prevê que o cerimonial poderá ser requisitado pelo cônjuge, ascendentes, descendentes e a família de santo.

ÁGUA: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETROS PODEM SER CUSTEADAS PELAS CONCESSIONÁRIAS

As empresas de fornecimento de água e tratamento de esgoto, públicas ou privadas, podem ser obrigadas a arcar com os custos de instalação e manutenção dos hidrômetros. É o que prevê o Projeto de Lei 345/23, do deputado Anderson Moraes (PL), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em primeira discussão, nesta quarta-feira (30). Caso receba emendas, o projeto será retirado.

A proposta revoga o parágrafo 4º do artigo 37 do Decreto 533/76, alterado pelo Decreto 7.297/84. O trecho determinava que os custos de instalação e manutenção do equipamento ficariam a cargo do consumidor.