‘Vem pra Direita’ faz carreata em Volta Redonda

Volta Redonda – Integrantes do movimento “Vem pra Direita” e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro participaram, na manhã do próximo domingo (14), de uma carreata em Volta Redonda. Segundo o líder do movimento “Vem pra Direita” no município, Hermiton Moura, o encontro, teve a participação de cerca de 300 carros, e começou no bairro Barreira Cravo, seguindo em direção à Praça Brasil,na Vila Santa Cecília.

-Aproveitamos para agradecer e parabenizar aos membros do movimento Vem Pra Direita pela organização, à guarda municipal, que nos ofereceu completa segurança no trajeto e aos participantes que abrilhantaram o evento, com toda animação, demonstração de patriotismo e com as suas bandeiras verdes e amarelas. Aqueles que não puderam comparecer desta vez, mas nós ajudaram com a divulgação nas redes sociais e com boas vibrações, nosso muito obrigado – disse Hermiton Moura, em uma rede social.