‘Vem pra Direita’ promove carreata em apoio a Bolsonaro

Volta Redonda – O movimento “Vem pra Direita” de Volta Redonda vai promover uma carreta no próximo sábado (01/05) em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. No convite à participação no evento, o grupo usa as hashatags #Euautorizopresidente e #votoauditavelja.

A primeira hashtag está ligada a uma autorização que o grupo está manifestando para que o Presidente da República aja contra o que os manifestantes consideram ser um desrespeito à constituição por parte de governadores e prefeitos, ao restringirem atividades econômicas e movimentação de pessoas como forma de reduzir a contaminação por Covid-19.

“Deixamos a decisão do que fazer e como agir nas mãos do presidente. Ou seja, apoiaremos qualquer decisão ou ação do presidente para corrigir este desrespeito à constituição realizada por alguns governadores e prefeitos”, disse Hermiton Moura, líder do movimento em Volta Redonda.

A segunda se refere à antiga reivindicação de Bolsonaro e seus aliados para que os votos sejam impressos e armazenados, permitindo auditoria posterior. Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC)nesse sentido tramita no Congresso Nacional.

Expectativas

Hermiton espera ter mil veículos no evento: “Nossa carreata anterior, há pouco mais de um mês, teve 300 carros, um recorde do nosso movimento, mesmo com apenas um dia para divulgar. Traçamos como meta desta vez, 1.000 carros, porque acreditamos que os motivos para irmos à s ruas estão se intensificando e a divulgação está acontecendo com muito mais antecedência”, afirmou.