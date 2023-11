‘Vem pra Direita’ promove manifestação em Volta Redonda

Volta Redonda – O movimento “Vem Pra Direita” de Volta Redonda realizou nesta quarta-feira (15), feriado da Proclamação da República, uma manifestação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no município. Com a pauta “Fora Lula”, o ato contou com a participação de moradores da cidade e de municípios vizinhos.

A concentração foi na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Após um período de discursos entre os organizadores, os participantes caminharam pelas ruas do bairro com bandeiras do Brasil e faixas de manifestação. A luta contra o aborto e o PL 2630, a chamada “Lei das Fake News” que, segundo o movimento, pretende limitar a liberdade de expressão, também foram pautas do encontro.

Segundo Mauro Campos, presidente do Partido Liberal (PL) em Volta Redonda, a participação das pessoas foi fundamental para o sucesso do evento. “Quero agradecer ao Hermiton Moura, fundador do Vem Pra Direita e que organizou toda esta ação. A participação de todos, mesmo em um dia de muito calor, foi uma demonstração de patriotismo, de muita vontade de voltar a ter um Brasil em crescimento dentro dos nossos pensamentos e ideais. É isso que precisamos fazer. Lutar cada um no seu espaço, conclamar a população a participar da política e levar Volta Redonda, o estado e o Brasil à frente”.

Representantes do PT na região foram procurados para comentar a manifestação, mas até o momento não houve resposta.