Vereador aciona MPF por conta de acidentes na Rodovia do Contorno

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2022, 09:31 horas

Volta Redonda – O vereador Renan Cury (SDD) protocolou junto ao Ministério Público Federal (MPF), em Volta Redonda, solicitação para que o órgão interfira junto ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e ao DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro), em busca de solução para a recuperação da Rodovia do Contorno – prefeito Nelson Gonçalves. A medida, de acordo com o parlamentar, visa dar maior segurança aos usuários que passam pela pista, que vem registrando uma série de acidentes, sendo alguns com vítimas fatais.

– Não se pode ficar de braços cruzados esperando mais uma tragédia para que a rodovia receba os serviços necessários para a segurança dos usuários – reforçou o vereador, afirmando que há um laudo de vistoria técnica ao qual teve acesso, confirmando que os acidentes estão ocorrendo em razão da deterioração e colapso da estrutura do asfalto, que se encontra trincado em diversos trechos.

Segundo este laudo, quando chove a água se infiltra nas rachaduras, atingindo as camadas inferiores do pavimento, fazendo chegar à superfície da camada de revestimento um material escorregadio, semelhante a uma “nata de cimento”, que reduz o atrito e a aderência entre os pneus dos veículos e o revestimento. O laudo, afirma o vereador, explica as manchas esbranquiçadas que se vê na pista, com o tempo seco, nos trechos mais desgastados.

Rodovia

A Rodovia do Contorno, foi inaugurada no final de 2017 e, desde então, o tráfego pesado que passava por dentro de Volta Redonda foi totalmente absorvido pela pista.