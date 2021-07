Matéria publicada em 29 de julho de 2021, 19:35 horas

Proposta do vereador é colher ideias para criação de projetos de lei que visem o bem comum da cidade

Barra Mansa – Priorizando em seu mandato a participação popular, o vereador Jefferson Mamede (PSC) está aproveitando o período de recesso das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Barra Mansa para divulgar seu projeto aberto a “Lei que eu Quero”, que tem por objetivo colher ideias para criação de leis que visem o bem comum da cidade. De acordo com ele, o projeto é uma iniciativa do seu gabinete e também busca aproximar a população e esclarecer qual é a função do vereador, mostrando dessa forma para o cidadão que ele pode colaborar com o seu mandato e com o município.

O vereador explica que o a Lei que eu Quero é uma ação que já tem resultados e, prova disso, é que o vereador possui duas leis aprovadas que foram indicações de cidadãos barra-mansenses. Uma delas trata da tolerância religiosa e outra que trata da coleta de óleo de cozinha nos supermercados.

“Além dessas, já aprovadas, temos outros Projetos de Leis em tramitação, que também foram feitos com base em sugestões da população. Indo aos bairros e ouvindo as pessoas, tenho conseguido projetos muito interessantes que dependerão apenas de verificação se não contrapõe alguma outra legislação. Após essa verificação, submetemos à apreciação da Câmara”, comentou Jefferson Mamede, ao acrescentar que a criação de um projeto precisa respeitar a Lei Orgânica do município, Constituição Federal e as Leis Estaduais.

Conforme explica Mamede, ele tem buscado ideias de projetos que colaborem e fomentem a geração de empregos na cidade, bem como as melhorias na segurança pública, na saúde, na educação e para todos os setores que colaborem com uma melhor qualidade de vida da população.

“Vamos conseguir isso, com a ajuda de todos, e me coloco à disposição para receber dicas de projetos que nos ajudem a fazer um trabalho à frente da Câmara que vá ao encontro dos anseios da sociedade”, finalizou o vereador.

Os interessados em enviar dicas de Projetos de Lei podem mandar para o e-mail: [email protected], pela fanpage no Facebook: Jefferson Mamede, do instagram: @mamedebm ou entregar no gabinete do vereador, que fica localizado no térreo da Câmara Municipal de Barra Mansa.