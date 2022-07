Vereador Bruno Oliveira é eleito primeiro-vice-presidente da Câmara de Barra Mansa

Matéria publicada em 7 de julho de 2022, 17:02 horas

Barra Mansa – Com a licença do vereador Paulo Sandro Soares e sua renúncia ao cargo de primeiro-vice-presidente, a Câmara Municipal de Barra Mansa realizou na sessão dessa quarta-feira (06), votação para a cadeira vaga na mesa diretora. Por 15 votos, o vereador Bruno Oliveira foi eleito para o cargo, assumindo a primeira-vice-presidência até o final de 2022. O presidente da câmara, vereador Luiz Furlani, destacou que o vereador Bruno sempre foi um pacificador na atividade legislativa e, por isso, é merecedor do cargo que foi eleito.

– O vereador Bruno faz jus de estar ocupando esta mesa executiva pois sempre priorizou e trabalhou pela harmonia desta casa. Ele nunca se colocou no embate, sempre buscou harmonizar as relações que vivencia diariamente na câmara – afirmou o presidente.

O primeiro-vice-presidente agradeceu os votos recebidos e declarou que é mais um sonho que realiza na câmara.

-É um privilégio muito grande fazer parte desta mesa executiva. Exercer um mandato já é um sonho realizado, agora tenho mais uma oportunidade e tenho uma responsabilidade muito grande ao ocupar esta cadeira. Agradeço todos os vereadores por me ajudarem nessa minha caminhada – declarou Bruno Oliveira.

Presidente afirma que buscará alternativas para o trânsito no bairro Bocaininha

-Está insuportável a situação do acesso ao bairro Bocaininha. Ontem uma carreta acertou um poste e o trânsito ficou caótico, hoje novamente o mesmo caos acontece na região. É preciso um projeto de uma via alternativa aos bairros Bocaininha, Santa Maria 2, Colônia. Junto ao poder executivo vamos buscar formas de viabilizar esta obra, que depende de recursos federais. O que não podemos aceitar é que os moradores dessa região continuem vivenciando essa situação – afirmou Luiz Furlani.