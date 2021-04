Vereador de Pinheiral consegue recursos para o município com deputado

Matéria publicada em 7 de abril de 2021, 18:43 horas

Pinheiral – O vereador pinheiralense Mário Arthur (DEM) recebeu nesta quarta-feira (07/04), uma comunicação do Gabinete do Deputado Federal Luiz Antonio Corrêa que Pinheiral irá receber recursos no valor de R$ 250 mil reais, referente à Emenda Individual ao Orçamento Geral da União para o exercício de 2021, no âmbito do Ministério do Esporte, objetivando a implantação de Núcleo para o Apoio à Projetos Esportivos na cidade de Pinheiral.

“Gostaria de agradecer ao Deputado Federal Luiz Antonio Corrêa por essa emenda para nossa cidade. O deputado já realizava essa parceria com o meu avô, o seu Liquinho, quando foi vereador, vice-prefeito e prefeito de Piraí e Pinheiral, ajudou meu saudoso Tio Toninho, o Doutor Toninho, e fico muito lisonjeado de dar continuidade a essa parceria política que sempre rendeu bons frutos para nossa cidade. Tenho certeza que é a primeira de muitas emendas que o Deputado irá disponibilizar para nossa cidade através do meu mandato”, disse o vereador Mário Arthur.