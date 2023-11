Vereador defende Operação Lei Seca no Retiro, em Volta Redonda

Volta Redonda- O vereador Renan Cury pediu às autoridades a realização da Operação Lei Seca no Retiro, em Volta Redonda. Ele se pronunciou a respeito na sessão da segunda-feira (13) na Câmara, ao comentar o acidente que vitimou um motoboy de 29 anos, no final de semana. O motorista do carro que colidiu com a motocicleta de Giovane Vieira Acipreste, de 29 anos, foi preso por embriaguez ao volante. Nesta terça-feira (14), o parlamentar voltou a falar sobre o assunto e enviou ofícios formalizando o pedido junto aos órgãos responsáveis.

“Hoje enviei ofícios solicitando maior incidência da Operação Lei Seca em Volta Redonda. Lamentavelmente no último final de semana, um motoboy, morador do Retiro, veio a óbito quando voltava do trabalho, mas no caminho, já no bairro onde morava, encontrou um motorista embriagado. O que ocorreu com esse motoboy, vem acontecendo com frequência. Diversas pessoas tem a saúde, o bolso e às vezes a própria vida prejudicada, pelo álcool e volante trabalhando juntos”, disse Renan.

“Diante desse cenário, solicitei a colaboração e atenção das instituições competentes para a implementação da Operação Lei Seca em locais estratégicos de nosso município. Um dos locais que sugerimos a implementação é o bairro Retiro. Este é um local de grande fluxo de veículos, onde a operação não é realizada. O aumento dos casos de acidentes relacionados ao consumo de álcool por condutores tem sido uma questão que afeta diretamente a segurança viária e a integridade dos cidadãos. A Operação Lei Seca, desenvolvida pelo DETRAN em parceria com a Polícia Militar, tem se mostrado eficaz, contribuindo significativamente para a redução desses incidentes. A presença ostensiva e frequente da operação, contribuirá não apenas para coibir a prática da condução sob efeito de álcool, mas também para conscientizar os motoristas sobre a importância da responsabilidade no trânsito”, completou.

Renan Cury ainda falou sobre os benefícios que a Lei Seca traz para alguns trabalhadores locais, lembrando que a Operação Lei Seca faz com que: aumente o uso de táxi e transporte por aplicativo, aumente o uso do mototáxi, aumente o número de pedidos via delivery.