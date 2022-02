Vereador elabora relatório com propostas para funcionamento de UBSFs

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2022, 11:21 horas

Volta Redonda – O vereador Raone Ferreira visitou as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) para ouvir usuários e servidores públicos. O objetivo foi elaborar relatório, entregue ao prefeito Antônio Francisco Neto, com informações sobre demandas das unidades.

As visitas foram acompanhadas e autorizadas pelos(as) gerentes das unidades e entre as principais queixas surgem o déficit de profissionais, estrutura física como ambientes com mofo, infiltração e rachaduras, obras inacabadas, falta de medicamentos, superlotação, condições insalubres de trabalho e atendimento e desvio de função. O relatório destaca as UBSFs, que segundo o parlamentar estariam em piores condições de funcionamento como: o Santo Agostinho e Jardim Cidade do Aço.

A metodologia empregada no levantamento foi a de entrevista com as gerências das unidades e dos distritos. Outras informações foram obtidas através de denúncias anônimas, além da fiscalização direta, realizadas através de fotografia, vídeos e diálogo com a população e com os profissionais de saúde.

O relatório destaca as competências e deveres do município contidos na Lei 8.080/90, que regulamenta o SUS (Sistema Único de Saúde). Segundo a PNAB (Política Nacional de Atenção Básica), cada unidade básica de saúde deve contar com uma equipe para atender uma população entre 2.000 a 3.500 pessoas. Cada equipe deve ser composta de, no mínimo, um médico, um enfermeiro e um auxiliar-técnico de enfermagem. O quantitativo de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) deve atender 750 pessoas a cada profissional, sendo limitado a doze agentes por unidade.