Vereador Hálison Vitorino intensifica Campanha Outubro Rosa

Volta Redonda – O vereador Hálison Vitorino (PP) intensificou, esta semana, o apoio à Campanha Outubro Rosa. A iniciativa do vereador visa incentivar o auto cuidado e a prevenção à doença que, responde, atualmente, por cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres, segundo o Ministério da Saúde, e pode ter bons resultados se diagnosticada precocemente.

As ações aconteceram nas ruas e nas redes sociais, dedicada às mulheres e homens, com idades a partir dos 50 anos. O cirurgião torácico e presidente da Unimed Volta Redonda, Vitório Moscon Puntel, também abordou o assunto e ressaltou a importância do movimento chamando a atenção das mulheres para se cuidarem.

– O câncer de mama é o de maior incidência entre as mulheres. Embora tenha havido um progresso fantástico no tratamento, com melhora significativa na sobrevida e na cura, ainda é um câncer com alta mortalidade, se não for diagnosticado e tratado precocemente. Por isso, reforçamos a importância do autoexame e de manter os exames em dia, ao longo do ano e não somente, no mês de Outubro – ressaltou o médico, enfatizando a importância da prevenção e o diagnóstico precoce, que aumentam as chances de cura significativamente.

O médico também chamou atenção para a prevenção contínua, em todos os meses do ano, contribuindo para a maior qualidade de vida e saúde da mulher. Ele ressaltou ainda que a Unimed Volta Redonda intensifica, ao longo dos anos, o movimento do Outubro Rosa, com uma equipe multidisciplinar, com ações integradas envolvendo médicas cooperadas e suas familiares, colaboradoras, pacientes em tratamento no Centro Oncológico, clientes e sociedade em geral.

– É a luta pela vida e vida plena e saudável, por isso, não estamos medindo esforços para mostrar ao público a importância do cuidado e da prevenção. Não só no Brasil, mas no mundo a doença é a principal causa de morte em mulheres e precisamos mudar estas estatísticas, com informações e exames de rotina – concluiu o vereador.