Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 15:43 horas

Volta Redonda – Os vereadores decidiram apresentar desde já as emendas impositivas a que têm direito para o orçamento de 2022. Uma dessas emendas foi apresentada nesta terça-feira (01/02) pelo vereador Hálison Vitorino (PP). A emenda visa destinar recursos para a melhoria e ampliação do atendimento no Centro Integrado de Saúde, da Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. A unidade oferece diversos serviços como consultas, exames de imagem, tomografia, laboratório, fisioterapia, entre outros para prevenção à saúde do idoso.

Referência no cuidado e serviço à terceira idade, a AAP-VR atua há quase 50 anos na região, sendo a maior do gênero da América Latina. Por meio dessa emenda será possível avançar nos serviços de atendimento odontológico e preventivo de saúde bucal para a população de alto risco (idosos e deficientes).

Hálison falou sobre a destinação dessa verba para a organização: “A AAP-VR sempre foi uma instiuição séria, idônea e que presta um serviço respeitável para nossos idosos, aposentados, pensionistas e também para o SUS. Infelizmente essa classe vem sofrendo muito nos últimos anos e merece ser assistida da melhor maneira possível. Eu fico feliz em poder contribuir de alguma forma e tenho certeza que esse investimento ajudará muitas pessoas”, declarou.