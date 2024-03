Vereador Mamede se filia ao PL em Brasília

Brasília-

O vereador Jefferson Mamede, de Barra Mansa, esteve em Brasília, nos dias 26 e 27 para cumprir algumas agendas políticas. A mais importante foi a sua filiação ao Partido Liberal (PL), feita a convite do 2º vice-presidente da Câmara de Deputados, deputado Sóstenes Cavalcante.

Mamede, que está no seu primeiro mandato, deixou o PSC e teve a ficha de filiação ao PL abonada pelo presidente nacional do partido, deputado federal, Valdemar Costa Neto.

“Foi muito proveitosa a ida a Brasília, onde tive a oportunidade de dialogar com vários líderes do movimento de direita, de diferentes estados do nosso país. Nós tivemos oportunidade para ouvir, trocar ideias e entendemos que hoje o PL é o partido que melhor representa os conceitos de direita. Tudo isso foi decisivo e culminou ao meu aceite à filiação partidária no PL. Vale destacar que o convite foi feito pelo deputado Sóstenes, um dos principais representantes da direita na Camara Federal. Como temos um bom diálogo, ele indicou que compusessemos a chapa do partido para esse pleito de 2024. Eu já me apresentei como pré-candidato ao cargo de vereador e o objetivo é continuar buscando políticas públicas de proteção e defesa das famílias e aos princípios cristãos que acreditamos. A nível de município, vamos continuar combatendo essas pautas comunistas e esquerdistas que tentam implementar em nosso país, visando o bem-estar da população”, disse Mamede.

Além da filiação, o vereador aproveitou a visita à Capital para acompanhar Sóstenes em algumas agendas, reuniões e trabalhos diários. Segundo Mamede, ainda que como ouvinte, o momento foi enriquecedor e ele pôde ver de perto pautas importantes apresentadas e defendidas por entidades de classe e representantes da sociedade.

“Durante dois dias tive o privilégio de acompanhar o Sóstenes, com quem a gente, já há algum tempo, mantém uma parceria e um bom relacionamento, através do qual já produzimos muitos frutos aqui no município. Já conseguimos o direcionamento de emendas parlamentares que ultrapassaram a casa de R$ 10 milhões; conseguimos trazer projetos de desenvolvimento econômico na qualificação da nossa população que formou mais de 500 pessoas, entre tantos outros”, acrescentou o vereador.

Um dos representantes da direita, na Câmara de Deputados, o deputado federal, Sóstenes Cavalcante, comentou sobre a filiação de Mamede ao Partido Liberal. “Mamede e PL é harmonia perfeita; temos os mesmos valores éticos e morais, nosso partido ganha um grande quadro político, Barra Mansa verá bons frutos desta parceria político partidária”, disse.