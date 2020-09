Vereador Marcelo Moreira homenageia funcionários do Lar dos Velhinhos

Matéria publicada em 19 de setembro de 2020, 11:45 horas

Volta Redonda – Funcionários do Lar dos Velhinhos, uma das instituições mais antiga da cidade, que abriga idosos, foram homenageados pela Câmara Municipal. A iniciativa partiu do vereador Marcelo Moreira e foi concedida, nesta sexta-feira, 18. Quatro funcionários receberam das mãos do parlamentar, homenagens em reconhecimento ao trabalho realizado pela equipe do asilo.

O presidente da instituição, José João Sales, recebeu Moção de Aplausos do Lar. A tesoureira Denise Rocha, enfermeira-chefe, Rachel Tavares e a fisioterapeuta Priscilla Miranda, foram homenageadas com Moção de Aplausos pelos trabalhos realizados na instituição.

O parlamentar que, auxilia o asilo há 11 anos, anunciou ainda que protocolou projeto de lei, permitindo ao município, realizar o repasse de verbas públicas para a manutenção do Lar dos Velhinhos. A entidade, que funciona há 57 anos, sobrevive por conta das mensalidades pagas pelos idosos, além de doações. O Lar dos Velhinhos, com 57 assistidos atualmente, já abrigou, há alguns anos, 112 idosos.

“Conheço de perto a importância do trabalho do Lar dos Velhinhos na vida de cada assistido. Agora, como vereador, é uma honra poder jogar luz sobre esse trabalho e a dedicação dos funcionários aos idosos”, ressaltou o vereador.