Vereador pede prorrogação de prazo para revisão do Plano Diretor de Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de novembro de 2021, 18:54 horas

Volta Redonda – O presidente da Comissão da Câmara Municipal para a revisão do Plano Diretor de Volta Redonda, vereador Rodrigo Furtado (PSC), pediu a prorrogação do prazo de entrega do relatório final para o dia 24 de dezembro. Segundo Furtado, isso ocorre porque ele e os demais integrantes da comissão estão percorrendo a cidade para colher sugestões da população.

— Pedi a prorrogação do prazo até o dia 24 de dezembro. Tenho percorrido muitos bairros da cidade, vendo de perto os problemas enfrentados pela população e colhendo sugestões – disse Rodrigo Furtado, complementando que o projeto do Plano Diretor está no momento no IPPU, onde está sendo revisado o zoneamento.

Desde agosto, a Câmara Municipal estuda o projeto do novo Plano Diretor, enviado pelo Executivo. No dia 18 daquele mês, um grupo composto por parlamentares, arquitetos, juristas e outros representantes da sociedade civil organizada se reuniu para tratar do assunto.

— É muito importante o Município poder utilizar de espaços inutilizados para fomentar o desenvolvimento econômico. Imprescindível para tanto a criação de IPTU progressivo onde a propriedade não core com sua função social — disse Rodrigo Furtado.

O que é

O Plano Diretor é uma ferramenta de desenvolvimento urbano utilizado para direcionar o crescimento das cidades. Seu objetivo é orientar as ações do poder público visando compatibilizar os interesses da população e garantir de forma justa os benefícios da urbanização, os princípios da reforma urbana, o direito à cidade e à cidadania, à gestão democrática da cidade.

É no Plano Diretor onde se define como serão colocadas as diretrizes do Estatuto da Cidade dentro do município. A sua elaboração é obrigatória para os municípios com população maior do que 20 mil habitantes, devendo contemplar todo o território do município, tanto urbano quanto rural. Sua revisão deve ser feita de 10 em 10 anos (de acordo com o Estatuto da Cidade).

A principal função do Plano Diretor é assegurar o bem estar geral, de modo a preservar o meio ambiente, promover qualidade de vida para a população e garantir desenvolvimento urbano sustentável para a cidade.