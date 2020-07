Vereador pede retorno do projeto ‘Fisioterapia Itinerante’

Matéria publicada em 15 de julho de 2020, 11:17 horas

Volta Redonda – O vereador Edson Quinto protocolou um ofício na Câmara Municipal, na tarde desta terça-feira, 14, solicitando junto à Secretaria Municipal de Saúde providências para o retorno do projeto “Fisioterapia Itinerante”. A lei que criou o projeto é do próprio parlamentar, que pediu para a prefeitura criar protocolos seguros para que os assistidos pela iniciativa voltem a receber cuidados.

Edson Quinto afirmou que o projeto foi suspenso por conta da pandemia do Novo Coronavírus, de maneira acertada. No entanto, ele reforça que a maioria dos atendidos é formada por idosos ou pessoas acamadas, sem condições de locomoção. O vereador acredita que diante dessa reivindicação, a Secretaria de Saúde vai rever e encontrará meios para apresentar aos usuários a continuidade do atendimento. “Sem condições de irem ao centro de reabilitação, esses pacientes precisam de atenção e, com a fisioterapia em casa, o sentimento de acolhimento e segurança serão fortes aliados para o pronto restabelecimento, demonstrando, assim o compromisso do município com o cidadão”, concluiu o parlamentar autor da Lei.