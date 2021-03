Vereador procura solução para segurados do INSS irem a perícias

Matéria publicada em 17 de março de 2021, 16:56 horas

Barra Mansa – O vereador Deco (PSC) está procurando uma solução que os segurados do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) consigam transporte gratuito até as agências para realizarem as suas perícia. Para isso, o parlamentar solicitou na sessão desta quarta-feira (17) uma reunião com o prefeito Rodrigo Drable e representantes da secretaria de Assistência Social. Devido à pandemia, o órgão federal tem marcado perícias fora do município.

“Em muitos casos, é necessário esse deslocamento e muitos moradores estão sem condições financeiras, pois precisam desta perícia para receber o pagamento”, justificou o parlamentar. O objetivo dele é que o POder Público se mobilize para oferecer o transporte gratuito a essas pessoas.

Com o fim da possibilidade de antecipação do auxílio-doença, que permitia ao segurado enviar o atestado médico pela internet, trabalhadores estão tendo dificuldades para agendar as perícias médicas presenciais. “Em muitos casos, as unidades mais próximas do segurado aparecem sem agenda disponível, obrigando o cidadão a se deslocar por centenas de quilômetros”.

O vereador relatou um caso de um morador de Barra Mansa que teve sua perícia marcada para o Rio de Janeiro e chegando lá teve o veículo em que estava furtado. “É uma total falta de respeito. Muitos moradores estão sem condições financeiras, pois precisam desta perícia para receber o pagamento. O cidadão está sem receber há 3 ou 6 meses e como vai pagar uma passagem pra ir ao Rio pra fazer uma perícia?”, questiona o parlamentar.