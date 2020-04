Vereador propõe exames para detectar verminoses em alunos da rede pública

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 18:36 horas

Barra Mansa – O vereador Renatinho criou e apresentou um projeto de lei pensando na saúde dos alunos da rede municipal de ensino de Barra Mansa. O objetivo é dar atenção médica para as crianças com foco no tratamento de verminoses. Agora ele aguarda o retorno das aulas, que foram suspensas pela pandemia de Covid-19, para que o projeto seja votado.

“Assim que as aulas retornarem, vou pedir uma atenção especial para a aprovação desse projeto, que vai ajudar muito nossas crianças”, pontuou.

Para Renatinho, cuidar da saúde desses alunos irá refletir no melhor desempenho escolar e produtividade. Ele conta que, quando criança, estudou em escolas públicas e muitas crianças não tinham esse acompanhamento da forma adequada.

“ Sabemos que uma criança vai ter dificuldade em aprender, porque se estiver com verme, o alimento que ela consome não será usado de forma adequada” comenta.

O projeto prevê que exames sejam feitos nos alunos com periodicidade para verificar aqueles que precisam ser vermifugados. O texto também diz que o remédio tem que ser fornecido e ministrado pelas instituições de ensino.

O vereador ainda pede para que os pais prestem atenção a alguns sintomas como dores abdominais, vômitos, diarréia, falta de apetite, manchas brancas pelo corpo, perda de peso, anemia, problemas respiratórios e em certas situações, comprometimento cerebral.