Vereador propõe que Restaurante Popular passe a servir jantar

Matéria publicada em 28 de abril de 2021, 11:08 horas

Volta Redonda – O vereador Betinho Albertassi (PSD) apresentou na Câmara Municipal indicação solicitando o 3º turno no Restaurante Popular Diva Cardoso Bartolini, no Aterrado, para ofertar jantar a população. A medida, segundo o parlamentar, visa amenizar o sofrimento das famílias.

Segundo pesquisa apontada pelo vereador, o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, revela que mais da metade da população vive na incerteza sobre o poder de compra de alimentos.

– Vivemos tempos difíceis na economia da nossa cidade com aumento do desemprego. A fome e a miséria batem à porta das casas de muitas famílias e o 3º turno do Restaurante Popular, com a oferta de jantar, amenizará o sofrimento – declara Betinho Albertassi, explicando que a indicação depende de aprovação do prefeito Antônio Francisco Neto.

O morador Walmir Silva, do Retiro, elogiou a proposta do vereador. “É muito triste saber que alguém dormiu com a barriga vazia”, citou, sendo reforçado pelo vereador que considera que “o 3º turno do Restaurante Popular contribuirá com a segurança alimentar de milhares de pessoas, sobretudo nesse momento de crise sanitária e econômica que estamos vivendo”.