Vereador resendense propõe convênio com abrigo de idosos

Matéria publicada em 13 de julho de 2021, 17:46 horas

Resende – O acolhimento de idosos pode ganhar um reforço em Resende. O vereador Kael (PSD) é o autor de uma indicação à Prefeitura para a realização de um convênio com uma instituição que abrigue idosos. O intuito, segundo ele, é proporcionar um local seguro e adequado para acolher a população dessa faixa etária.

O parlamentar argumenta que a medida se faz necessária diante da tendência de envelhecimento da população. “A assinatura desse convênio é uma alternativa mais econômica à construção de uma casa de repouso, inclusive, já que seria possível reservar vagas em uma instituição que já existe”, aponta.

Kael ressalta que espaços desse tipo também oferecem atividades com profissionais capacitados, bem como a convivência com pessoas com interesses afins e a troca de experiências e de conhecimento. “A convivência com o grupo pode contribuir muito para a saúde mental dos idosos também”, completa.

O município conta com o Asilo Nicolino Gulhot. fundado em 1941. Trata-se de uma instituição sem fins lucrativos dedicada ao acolhimento e ao amparo de idosos carentes de Resende e região, atendendo atualmente cerca de 40 pessoas da terceira idade.