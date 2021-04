Vereador solicita ao DNIT reforma da Passarela do bairro 9 de Abril

Matéria publicada em 22 de abril de 2021, 18:06 horas

Barra Mansa РO vereador Deco solicitou ao DNIT a manutenção da passarela a Passarela do bairro 9 de Abril . Segundo ele, desde que foi inaugurada, há dez anos, ela não passou por manutenção, colocando em risco a vida dos moradores.   Na terça-feira, dia 20, o vereador visitou, junto com representantes  do órgão, o local. Além disso, o vereador requisitou a realocação do Radar na entrada dos bairros Santa Rita e Assunção.

Após protocolar ofícios no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi agendada uma visita técnica no local. Acompanhado do fiscal  regional de contrato do DNIT, Fabio Moulin Rocha, Deco ressaltou que as medidas visam dar mais segurança aos moradores.

РDesde a inauguração a passarela nunca tinha passado por uma reforma. Por não oferecer segurança e iluminação, muitos moradores  preferem passar pela via, o que tem ocasionado muitos atropelamentos. Não vou medir esforços para que essa obra aconteça- destacou Deco.

Durante o encontro com representantes do DNIT, Deco (PSC) também solicitou a reforma da canaleta que liga o escadão do bairro Assunção ao 9 de Abril.

– A canaleta est√° com rachaduras e eros√Ķes, que vem aumentando a cada vez que chove, colocando assim em risco as moradias – finalizou.