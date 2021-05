Matéria publicada em 7 de maio de 2021, 20:42 horas

Volta Redonda – Durante a sessão plenária de terça-feira, dia 4 de maio, o vereador Washington Uchôa (Republicanos) usou a tribuna para falar sobre seu apoio em incluir trabalhadores rodoviários no grupo prioritário para vacinação contra Covid-19.

A solicitação vem ao encontro de um ofício que o Sindicato dos Rodoviários de Volta Redonda enviou ao prefeito Antonio Francisco Neto no último dia 22 de abril, solicitando essa inclusão.

Na quinta-feira, dia 6, o parlamentar esteve no Sindicato dos Rodoviários, conversando com o presidente José Gama, o Zequinha, para falar sobre a situação.

– Me comprometi com o sindicato em conversar com o prefeito Antonio Francisco Neto, para incluir os trabalhadores rodoviários no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19. Sabemos que mesmo em tempos de pandemia, os coletivos estão sempre cheios, e o risco de propagação do coronavírus é grande. Muitos motoristas ainda exercem dupla função, precisando dirigir e cobrar a passagem, tendo contato direto com o dinheiro, que é passado de mão em mão. E na correria do dia a dia, acabam nem tendo tempo de utilizarem o álcool gel – disse Washington, acrescentando que acredita que a categoria deve sim ser olhada com atenção nesse momento.