Vereadora barrense comemora a exibição de filme em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A vereadora Kátia Miki (Cidadania) esteve presente, na última terça-feira (31), no cinema Cine Show de Barra do Piraí assistindo o documentário “Entroncamentos: Vida e Memória nas Estações Ferroviárias do Vale do Paraíba” da Quiprocó Filmes, que foi produzido pelos diretores e roteiristas, Gabriel Barbosa e Fernando Sousa e que aborda a ascensão e o declínio do transporte ferroviário na região do Vale do Paraíba fluminense.

De acordo com a parlamentar, o documentário foi exibido gratuitamente e traz a narrativa construída a partir de entrevistas e vasto material de arquivo de cinejornais, fotografias, mapas e litogravuras.

“O documentário narra a história de muitos trabalhadores dessas estações, muitas delas infelizmente sucateadas e fora de funcionamento. É muito bacana ver que a nossa região, em especial, o meu município sendo cenário de grandes produções de cinema”, destacou.

Kátia Miki ressaltou a importância de ter grandes talentos no município e frisou a importância de ampliar as ações culturais.

“O roteirista Gabriel Barbosa é um grande talento do nosso munícipio e o Fernando Sousa é um barrense de coração. Eles são exemplos para a nossa sociedade, principalmente, para os nossos jovens. O audiovisual tem se tornado, cada dia mais, uma importante ferramenta para geração de renda, empoderamento e transformação social. Precisamos ampliar as ações culturais e fortalecer o nosso município”, concluiu.