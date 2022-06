Vereadora pede que abrigos também recebam animais

Matéria publicada em 9 de junho de 2022, 18:57 horas

Resende – Animais de estimação podem passar a ter acesso liberado em abrigos emergenciais, casas de passagem, albergues e centro de serviços destinados ao atendimento das pessoas em situação de rua. A proposta é da vereadora Márcia Lima (Republicanos) e foi feita por meio da indicação nº 3.675/2022.

Segundo a parlamentar, o objetivo é contribuir para a saúde emocional do público atendido. “Sabemos que quem utiliza esses serviços vive uma situação muito difícil e, muitas vezes, tem o bicho de estimação como único ponto de apoio. Além disso, a medida ajuda a reduzir o número de animais abandonados nas ruas da cidade”, argumenta.

Em outra proposta recente voltada para a área social, a indicação nº 3676/2022, ela solicita à Prefeitura que busque parcerias para a oferta de biogás às famílias carentes de Resende. A ideia consiste na instalação de biodigestores para a produção de biogás a partir de esterco animal, nos moldes do que já é feito em cidades como Cabo Frio (RJ) e Três Lagoas (MS).

“O preço do botijão de gás GLP tem impactado muito no orçamento doméstico, principalmente no caso das famílias em situação de vulnerabilidade. Diante disso, o biodigestor pode ser uma boa alternativa para que as pessoas tenham acesso facilitado ao gás de que precisam para cozinhar”, aponta Márcia Lima, acrescentado que conta com a sensibilidade do governo municipal para tornar a medida viável.