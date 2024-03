Vereadora quer distribuição gratuita de repelente na rede pública de saúde

Barra do Piraí – Na semana em que o governo municipal de Barra do Piraí decretou Estado de Emergência em Saúde devido a epidemia de dengue, a vereadora Kátia Miki (Cidadania) protocolou na Câmara Municipal o projeto de lei que obriga o fornecimento gratuito de repelente contra as doenças transmitidas pelo mosquito aedes aegypti (Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya) para gestantes, crianças e idosos que estão em vulnerabilidade social e que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (Cadúnico).

De acordo com a vereadora, esse é o caminho mais eficiente para redução da contaminação pelo mosquito.

“Está mais que comprovado que o repelente é o caminho mais eficiente para reduzir a contaminação pelo mosquito que transmite a dengue. Por isso, queremos que a secretaria municipal de Saúde forneça gratuitamente na farmácia municipal para pessoas que não tem condições de comprar, principalmente, pessoas idosas, gestantes e crianças, que são o público que demanda maiores cuidados”, destacou.

No corpo do projeto, Kátia Miki frisa a importância de que os repelentes tenham os princípios ativos recomendados pela Organização Mundial de Saúde.

“Pedimos que os repelentes cumpram a orientação da OMS e que possuam 20 a 50% de DEET, 20 a 25% de Icaridina ou 30% do composto químico IR 3535”.

Mobilização da população

Além de todos os esforços do poder público, a vereadora reforçou que a mobilização da população nos cuidados em casa, são de extrema importância.

“O repelente é superimportante mas, vale frisar que a população não pode se descuidar da prevenção, especialmente na eliminação dos criadouros do Aedes Aegyptis. Vamos continuar cuidando das nossas casas”, concluiu.