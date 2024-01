Vereadora solicita reforma do Ciep 284 na Califórnia

Barra do Piraí- A vereadora barrense Kátia Miki (Cidadania) esteve no distrito da Califórnia fiscalizando o Ciep 284 – Nelly de Toledo Rocha, que foi municipalizado. Acompanhada de pais e responsáveis dos alunos, Kátia apontou algumas melhorias que deveriam ser executadas na unidade escolar.

“A parte do Ciep que foi municipalizada está precisando de forma com urgência. Falta pintura, ambiente climatizado para os alunos, reparos nos banheiros e nas salas de aula. Está impossível iniciar o ano letivo. Não tem limpeza, capina, enfim, não é um ambiente seguro para recebermos os nossos alunos”, destacou. Segundo a parlamentar, a parte do prédio que é gerido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro tem recebido manutenção frequentemente.

“A parte do prédio que não foi municipalizada e ainda está sendo gerenciada pelo Governo do Estado está impecável! Eu vou conversar com o secretário municipal de Educação e verificar se existe recurso próprio para reforma da referida escola. Se não, vamos procurar a SEEDUC e pedir ajuda”.

Posse da Associação de Moradores do bairro de Fátima

Kátia Miki aproveitou a agenda no distrito da Califórnia e participou da Posse da nova diretoria da Associação de Moradores do bairro de Fátima. “É super importante participarmos e estarmos próximos das associações de moradores que são a voz da polução. Eu vim para colocar meu mandato à disposição. Eles têm uma representante no legislativo municipal”, concluiu.