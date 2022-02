Vereadora Titi Brasil pede retorno do radar em Praia Brava

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2022, 19:03 horas

Angra dos Reis – Os moradores do entorno do trevo que da acesso à Vila de Praia Brava já contabilizam dezenas de acidentes somente nos últimos meses. O motivo: a retirada do radar por parte do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Para sanar esse problema de uma vez por todas a vereadora Titi Brasil cobrou da entidade o retorno do radar.

O requerimento foi lido na primeira sessão do ano, terça-feira, dia 15 de fevereiro, e pede informações sobre a renovação do contrato de instalação e manutenção dos redutores eletrônicos de velocidade (TT-069/2018-00 Edital 168/2016) que abrange, dentre outros pontos, o trevo de acesso à Vila.

– No último final de semana vimos mais um acidente no mesmo local. Ali é próximo à curva e com pouca visibilidade. É um problema constante e preocupante. Com o radar, a velocidade baixa, o risco de acidente é quase nulo. Por isso, estou cobrando ao Dnit que renove o contrato e instale novamente o radar – frisou a parlamentar.

O gabinete da vereadora Titi Brasil já havia solicitado em 2021, informações sobre a retirada do radar do referido local, por meio do requerimento 209/2021, após dezenas de acidentes automobilísticos com gravidade registrados no trevo. Em resposta, por meio da Unidade Local de Angra dos Reis, o representante informou que no ponto citado existe a necessidade de diminuição de velocidade e seria encaminhado à sede. Entretanto, os acidentes continuam se repetindo, preocupando quem trafega pela referida via.