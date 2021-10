Vereadores aprovam criação de ‘pipódromo’ em Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de outubro de 2021, 15:33 horas

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou na noite desta quinta-feira 28 de outubro, por unanimidade em primeira votação o projeto de autoria do vereador Rodrigo “Nós do Povo “ que cria no âmbito do Município de Volta Redonda, o Pipódromo Municipal. O projeto segue agora para o prefeito Antônio Francisco Neto, para sanção ou veto.

“No Município de Volta Redonda não há um local apropriado para prática desta atividade esportiva, artística, cultural e de lazer de soltar pipas, ocasionando muitas das vezes que as pessoas soltem pipas em meio a fios de alta tensão, em ruas e avenidas, colocando em risco os pipeiros e a população em geral” afirma o vereador na justificativa do projeto. Rodrigo sugeriu informalmente que o “pipódromo” fique na Ilha São João.

O vereador também lembrou, na justificativa, que a pipa “é um dos brinquedos mais utilizados por crianças, adolescentes, adultos, inclusive, pessoas da melhor idade e pessoas portadoras de necessidades especiais”.

“A presente proposta visa incentivar a soltura de pipas, estimulando a prática com segurança entre crianças, adolescentes, jovens adultos, pessoas da melhor idade e pessoas portadoras de necessidades especiais, com a criação de área específica no município de Volta Redonda, local que não tenham movimento de veículos e longe da rede elétrica”, prosseguiu.

A galeria do plenário contou com a presença de vários adeptos do hábito de empinar pipas, chamados “pipeiros” que já possuem uma associação própria, e acompanharam a aprovação da lei.

Os “pipódromos” são espaços específicos para prática da atividade esportiva, artística e de lazer de soltar pipa, de forma que ela seja realizada com segurança para os praticantes e para a sociedade em geral.