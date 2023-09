Vereadores aprovam lei de Temponi para uso de ozônio na saúde de VR

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou por unanimidade, em segunda votação, um projeto de lei do vereador Vander Temponi que vai garantir tratamento de podologia e terapia com ozônio em Volta Redonda. A lei vai permitir que pacientes crônicos, com úlceras e dores recebam o tratamento na rede de saúde. O projeto autoriza que a prefeitura implante o serviço de ozonioterapia. A votação aconteceu na sessão de quinta-feira (21).

— Essa lei aprovada permite que pacientes diabéticos, com câncer ou outras doenças crônicas possam ter mais essa ferramenta para se curar mais rápido. A ciência comprova que esse tipo de tratamento auxilia muito na recuperação e na cura de muitos problemas de saúde. Além de ser um recurso de baixo custo — comemora Temponi.

O ozônio aplicado com oxigênio é usado há anos em vários países do mundo. Ele tem a capacidade de recuperar, de forma natural, e ainda é um potente anti-inflamatório. Ele tem o poder analgésico, bactericida, fungicida e de paralisar a ação de vírus. Países como Itália, Alemanha, Espanha, Portugal e China oferecem o ozônio de forma gratuita para pacientes na rede pública.

Com a nova lei, a prefeitura também está autorizada a celebrar convênios com entidades privadas para oferecer o tratamento. A prescrição será definida por médicos, fisioterapeutas e enfermeiros dentro da rede. Seja em hospitais ou tratamento ambulatorial.

– Muito feliz com mais essa conquista para saúde e para quem sofre precisa de um tratamento assim. Conheço muitas pessoas diabéticas e sei que elas precisam de um cuidado especial em caso de uma cirurgia ou acidente nas extremidades do corpo. Sem falar de quem sofre com dores crônicas como fibromialgia ou artroses, por exemplo. Não se trata de uma lei qualquer, isso é um avanço importante para saúde de Volta Redonda. Tenho certeza que todos ganham muito com esse projeto e vai, sem dúvidas, salvar muitas vidas — frisou Temponi.