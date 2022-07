Vereadores de Barra Mansa aprovam tarifa social de água e esgoto para templos

Matéria publicada em 7 de julho de 2022, 16:16 horas

Barra Mansa – A Câmara Municipal de Barra Mansa aprovou recentemente, em regime de urgência, o projeto de lei de lei de autoria do vereador Jefferson Mamede (PSC) que prevê a inclusão de pessoas cadastradas no CadÚnico (Cadastro único), templos religiosos e instituições sem fins lucrativos como beneficiárias da tarifa social de água e esgoto. A medida tem como coautor o presidente do Legislativo, vereador Luiz Furlani, e aguarda a sanção do Executivo.

Conforme explicou Mamede, por meio de uma resolução, do ano de 2015, alterou-se a forma da cobrança da tarifa de água no município no que diz respeito a empresas e templos religiosos, que foram incluídos como economia comercial, cujo custo é maior do que a social.

— Essa economia ela tem um custo maior cobrança de água e nós solicitamos ao conselho do Saae que revisse essa alteração e que se aplicasse o que estava em uma resolução da própria autarquia, trazendo os templos para a tarifa social, que é menor. Os templos são locais onde congregam pessoas que contribuem para o avanço da obra de Deus. E, até então, isso não havia sido praticado. Apresentamos esse projeto de lei para avaliação do Executivo e, se aprovado, todas as igrejas poderão recorrer junto ao Saae para que seja revista a tarifa cobrada atualmente — esclareceu o vereador, ao acrescentar que os templos religiosos, além da parte religiosa, também executam um trabalho social e por essa razão devem ter direito ao benefício.

Se aprovado, o requerimento ao benefício deverá ser solicitado junto ao setor de atendimento do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). Os moradores deverão instruir seu requerimento com cópias do RG e CPF, comprovante de residência e o documento que comprove sua inscrição junto ao CadÚnico.

Já o requerimento dos templos religiosos e instituições sem fins lucrativos, deverá ser efetuado pelo representante legal ou pessoa por ele designada com apresentação da cópia do RG e CPF, comprovante de endereço da sede de atuação, além da ata e estatuto social.

— É importante ressaltar que, em relação às Instituições sem Fins Lucrativos, elas já se encontram incluídas na Resolução n.º 04/2015 da Autarquia, com isso, o presente projeto de lei somente vem instrumentalizar o que já existe — completou o vereador.