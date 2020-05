Vereadores de Barra Mansa conversam sobre auxílio emergencial para motoristas de van e vendedores ambulantes de alimentos

Matéria publicada em 21 de maio de 2020, 17:56 horas

Barra Mansa – Representantes de profissionais do transporte escolar e dos vendedores ambulantes estiveram na Câmara Municipal, nesta quinta-feira (21), para debater a mensagem do Poder Executivo que cria auxílio emergencial para os trabalhadores das categorias. A reunião, que aconteceu no Salão Nobre, foi convocada pelos vereadores Wellington Pires, Beleza, Luis Antônio Cardoso, Gustavo Gomes, Gilson Poxa Vida.

“A intenção foi conversar com os profissionais a fim de propormos emendas à mensagem, visando esclarecer alguns pontos como, por exemplo, a estimativa de pessoas beneficiadas, o total de recurso a ser disponibilizado e se os permissionários do transporte escolar terão direito ao auxílio”, ressaltou o vereador Wellington Pires.

Na ocasião, o vereador Beleza destacou que esse foi o motivo de ter solicitado vistas do projeto na sessão de terça-feira (19). “Somos totalmente a favor desse auxílio, mas precisamos de informações mais precisas para evitar problemas futuros”, acrescentou.

A mensagem do Executivo prevê a criação do auxílio em caráter excepcional para enfrentamento dos impactos sociais decorrentes da pandemia do Covid-19, destinado aos profissionais do transporte escolar – que estão sem trabalhar devido à suspensão das aulas – e dos vendedores ambulantes legalizados junto às secretarias de Ordem Pública e de Fazenda.

O auxílio financeiro deverá ser pago em duas parcelas mensais de R$ 500, mediante envio de informações pelas secretarias de Ordem Pública e de Assistência Social. O texto ressalta que o benefício não se estende a servidores públicos, ainda que aposentados; pensionistas de servidores; sócios de sociedades empresárias ativas; ou pessoas que sejam beneficiárias do auxílio do Governo Federal.