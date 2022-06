Vereadores de Barra Mansa se reúnem com o novo comandante do 28º BPM

Segurança pública do município foi a pauta do encontro

Barra Mansa – O novo comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar. Coronel Martins, e da 2ª Cia de Barra Mansa, 1o Tenente Flávio, se reuniram com vereadores de Barra Mansa para debaterem a segurança pública no município. O presidente da câmara, vereador Luiz Furlani, agradeceu a presença dos novos comandos da polícia no município e se colocou à disposição para colaborar com o trabalho desenvolvido por eles.

– Nós, vereadores, estamos presentes em todos os cantos da cidade e vivenciamos a necessidade da população em se sentir segura, em poder andar com tranquilidade, sem medo. Esta reunião é uma forma de estreitar vínculos com o comando da Polícia Militar, para que essa necessidade seja transmitida de forma eficiente – afirmou Furlani.

Para o vereador Jefferson Mamede esta mobilização é essencial para que câmara e polícia militar trabalhem junto a fim de melhorar a segurança pública do município, em uma via de mão dupla.

-Queremos ter um canal aberto com a polícia militar, para atender a população, visando uma relação saudável, em que podemos, por exemplo, apresentar leis de ordenamento público, que facilitem o trabalho das forças de segurança. Precisamos também conhecer a realidade do batalhão para auxiliar no que for necessário, realizando intervenções junto a outras autoridades – destacou Mamede.

Com 31 anos de atuação na Policia Militar, o Coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva afirmou que comandar o 28º Batalhão é um sonho de todo policial militar, por sua importância e desafio.

-Conquistei este sonho de comandar o 28º Batalhão, agora preciso realizar o sonho –desafiador- de trazer a sensação ode segurança para a população de Barra Mansa. E esta sensação acontece quando o cidadão anda a qualquer hora na rua e não sente medo. Isso é possível por meio da presença ostensiva da PM, da iluminação eficiente das vias. Eu assumi o batalhão com esse desafio e vou trabalhar para fazer isso pela população – declarou o comandante.

O vereador Bruno Oliveira solicitou o posicionamento de viaturas em áreas estratégicas da cidade. Em resposta, o coronel Martins afirmou que “Com os recursos que temos, iremos fomentar o policiamento na cidade”. Quanto à incidência de furtos e roubos, o comandante do 28º Batalhão solicitou à população que esses crimes sejam registrados na delegacia, para que a polícia militar atue com mais eficiência.

Em resposta à vereadora Rayane Braga, que questionou sobre a continuidade da Patrulha Rural, o Coronel Martins afirmou que manterá todos os projetos e atividades que vem dando certo no batalhão, buscando aperfeiçoá-los. O comandante destacou também a importância de a população não adquirir produtos que não tenham procedência, ajudando, assim, no combate aos crimes.