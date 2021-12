Matéria publicada em 9 de dezembro de 2021, 17:20 horas

A Câmara Municipal de Itatiaia vai eleger o novo presidente da Casa, nesta segunda-feira, 13, às 18 horas. O vereador eleito passa a ocupar o cargo no dia da votação e terá mandato até o dia 31 de dezembro de 2022. O presidente eleito ocupará ainda o cargo de prefeito interino de Itatiaia, até eleição para escolha do representante do Executivo Municipal em 13 de março de 2022.