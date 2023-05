Vereadores de Paraty aprovam contas de 2021 de Luciano Vidal

Matéria publicada em 5 de maio de 2023, 17:00 horas

Votação foi unânime e seguiu parecer técnico favorável da comissão de Orçamento da Câmara

Paraty – Os nove vereadores de Paraty aprovaram as contas do município, no exercício de 2021. O parecer prévio do TCE-RJ foi, em princípio, contrário à aprovação das contas, mas a questão que havia gerado essa decisão – o pagamento de obrigações previdenciárias patronais da prefeitura com recursos dos royalties – foi sanada pelo próprio prefeito com o envio de um projeto de lei à Câmara proibindo o retorno dessa prática.

Com isso, a Comissão de Finanças, Fiscalização Financeira, Tomada de Contas e Orçamento da Câmara Municipal emitiu parecer favorável às contas, que foram aprovadas pelo nove vereadores, a saber: Allan Ribeiro, Lucas Cordeiro, Lulu, Márcio de Alvarenga, Marquinho, Paulo Sérgio, Professora Flora, Rodrigo Penha e Tunico Gama.

O prefeito comemorou a decisão dos vereadores, destacando o fato de que o município encontra-se com suas contas equilibradas e destacando que essa condição foi atingida sem que se deixasse de prestar serviços e realizar obras importantes para a municipalidade:

– A cidade vem se destacando, com o Inea colocando Paraty na segunda posição do ICMS Ecológico no Estado do Rio, melhorando a arrecadação do município e permitindo que obras e infraestrutura sejam feitas, como saneamento básico, área esportiva da Mangueira, o galpão para os catadores de recicláveis, as creches do Parque Verde e do Jabaquara, que já entregamos, o saneamento de Tarituba e Praia Grande, Centro de Imagem, Clínica de Colonoscopia e Endoscopia. A próxima obra a ser entregue será o programa Cinemais – disse o prefeito, destacando que essas realizações demonstram que não há desvio de verbas.