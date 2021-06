Vereadores de Piraí buscam recursos em Brasília

Matéria publicada em 9 de junho de 2021, 17:59 horas

Piraí – Os vereadores Batata Segurança do Banco (DEM), Júnior Dentista (PSB) e Prico (PSC) estão em Brasília nesta semana tratando da busca de recursos para o Município de Piraí, no Sul do Estado. A comitiva cumpre agenda no Congresso Nacional, onde participa de audiências nos gabinetes dos deputados da bancada fluminense.

Nesta quarta-feira (dia 9) foi a vez de uma audiência com o deputado Luiz Antônio Corrêa (PL). Na oportunidade, o vereador Batata apresentou solicitação de emenda para a reforma da igreja matriz de Santana, que apresenta problemas na parte elétrica e estrutural, como infiltrações e rachaduras.

O vereador Prico, atendendo solicitação da secretaria municipal de Saúde, entregou ofício para a inclusão no Fundo Nacional de Saúde de recursos de custeio para o incremento do Teto do Piso de Atenção Básica (PAB) e de Média e Alta Complexidade (MAC) por emenda parlamentar, por meio de emenda parlamentar.

Júnior Dentista, por sua vez, pediu apoio para interceder junto a CCR NovaDutra e evitar o fechamento dos acessos aos imóveis instalados às margens da via Dutra. O deputado Luiz Antônio Corrêa se comprometeu em participar da audiência pública que a Câmara de Piraí promoverá nas próximas semanas a fim de debater uma solução para o caso.

Nos últimos dois anos, o deputado, que já foi prefeito de Valença, também no Sul do Estado, destinou mais de R$ 1,8 milhão de recursos para Piraí. As emendas mais recentes são para a implantação de um castra móvel (com recursos de R$ 168 mil) e para a área de Cidadania e Esportes (totalizando R$ 250 mil). Os recursos estão em situação de análise por parte dos ministérios da Economia e Cidadania.

Agenda

Na terça-feira (dia 8), os parlamentares foram recebidos pelo deputado federal Áureo (Solidariedade), presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Federal. E para concluir a semana de compromissos na capital federal, os vereadores de Piraí têm agenda programada com os deputados delegado Antônio Furtado (PSL) e Christino Áureo (PP), além de representantes da superintendência da Caixa Econômica Federal.