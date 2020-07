Vereadores de Resende aprovam LDO para 2021

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 18:44 horas

Resende – Os vereadores de Resende aprovaram na última terça-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021. De autoria da Prefeitura, o projeto estima um orçamento de R$ 617 milhões para o próximo ano – cerca de R$ 57 milhões a mais do que o valor referente a 2020. A LDO – cujo intuito é nortear a Lei Orçamentária Anual (LOA) – foi aprovada com 29 emendas parlamentares. A LOA, por sua vez, será enviada à Câmara em 30 de setembro.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, vereador Edson Peroba (CIDADANIA), as emendas à LDO visam viabilizar medidas que serão incluídas na LOA no final deste ano como parte do orçamento impositivo. “Propondo e aprovando essas emendas à LDO, a Câmara faz uma espécie de reserva de verba para que a Prefeitura possa tirar do papel as emendas impositivas ao Orçamento que os vereadores irão propor para 2021”, explica.

Dentre as áreas a serem beneficiadas pelas emendas à LDO estão: fiscalização ambiental e sinalização de ruas (vereador Peroba); Rede de Atenção Especializada em Saúde (vereador De Araújo, do CIDADANIA); administração de vias públicas (vereadores Stênio e Caio Sampaio, ambos do PDT); festas populares (vereadores Hick Sene, do DEM, Sandro Ritton, do DEM, e Reginaldo Engenheiro Passos, do PODEMOS); Atenção à Saúde Mental (vereadores Davi de Jesus, do DEM, e Soraia Balieiro, do PSD); sinalização viária (vereadores Hick Sene, Peroba e Caio Sampaio); desenvolvimento rural (vereador Jorginho, do PL); operacionalização da Agência do Meio Ambiente de Resende (vereadores Roque Cerqueira, do PL, e Odair Ozório, do PSD); infraestrutura (vereadores Romério, do PODEMOS, e Soraia Balieiro); Educação Infantil (vereadores Sandro Ritton e Romério); Rede de Atenção Especializada e políticas culturais (vereadora Soraia); Atenção Básica à Saúde e proteção social (vereador Tivo, do PL); Saúde Bucal (vereadores Tiago Forastieri, do PP, e Soraia Balieiro); frota de veículos da Prefeitura (vereadores Tisga, do DEM, Tivo, De Araújo, Reginaldo Engenheiro Passos, Romério, Sandro Ritton); ação cultural, operacionalização do Conselho Fundacional da Infância e Adolescência de Resende (vereador Tisga), aquisição de equipamentos para esporte e lazer (vereador Tiago Forastieri); Ensino Fundamental (vereadores Jorginho, Tiago Forastieri e Sandro Ritton); Defesa Civil (vereadores De Araújo e Jorginho); frota de veículos da Prefeitura (vereadores De Araújo, Reginaldo Engenheiro Passos, Romério, Tivo, Sandro Ritton e Tisga); esporte comunitário (vereadores De Araújo, Tisga, Tiago Forastieri e Davi de Jesus); construção e revitalização de praças (vereadores Renan Marassi, do PL, Jorginho, Davi de Jesus, Tivo, Hick Sene, Reginaldo Engenheiro Passos, Tiago Forastieri e Romério); Unidades Básicas de Saúde (vereadores Reginaldo Engenheiro Passos, Renan Marassi e Caio Sampaio).