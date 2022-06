Vereadores de Resende homenageiam Hemonúcleo

Matéria publicada em 8 de junho de 2022, 21:21 horas

Resende – A cerimônia de entrega de moções da Câmara Municipal de Resende no mês de junho terá entre os homenageados o Hemonúcleo de Resende, por iniciativa do vereador Matheus Oliveira (Podemos). Com uma equipe multidisciplinar, o órgão é responsável por coletar sangue e produzir concentrado, de plaquetas e plasma fresco congelado, atendendo a hospitais dos municípios de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis. O evento é aberto ao público e acontece nesta quinta-feira, dia 9, a partir das 18h30, no Plenário da Casa (Praça Doutor Oliveira Botelho, 262, Centro).

Na oportunidade, a área social será contemplada com duas moções: enquanto a vereadora Marcia Lima (Republicanos) entregará uma moção à equipe de Vigilância Socioassistencial da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, os profissionais que atuam no Serviço Especializado em Abordagem Social do Município serão homenageados pelo vereador Hick Sene (União Brasil).

O presidente da Câmara, vereador Reginaldo Engenheiro Passos (Podemos), afirma que as moções entregues pela Casa são uma forma de agradecer pessoas e instituições que contribuem para o desenvolvimento de Resende e o bem-estar da sua população. “É importante reconhecer trabalhos de excelência e apontar os bons exemplos, pois a ideia é fazer com o que se multipliquem”, comenta o parlamentar.

Os demais homenageados da noite serão: a equipe dos Veteranos do Ipiranga (indicada pelo vereador Edson Peroba, do Cidadania); as agentes comunitárias de saúde do PSF Caixa D`Água (por solicitação do vereador Henrique Lima, do União Brasil); o professor de capoeira Nilson Correia, o Mestre Negão (indicado pelo vereador Kael, do PSD); a empresária Cíntia Renata dos Santos (por solicitação do vereador Fábio Lucas, do Avante); a servidora pública Marilene de Souza Duarte (indicada pelo vereador Roque Cerqueira, do PL); o delegado Ronaldo Aparecido de Brito (por iniciativa da vereadora Soraia Balieiro, do PSD); o médico Pedro Haddad (por solicitação do vereador Reginaldo Engenheiro Passos, do Podemos); a odontóloga Vivian Vallim Lopes (por iniciativa do vereador Zé Antônio, do Patriota); a equipe da Junta Comercial de Resende – Jucerja (indicada pelo vereador Sandro Ritton, do União Brasil); a Escola Municipal Abrahão Hermano Ribenboim (por iniciativa do vereador Professor Wilson, do PL); a Barbearia Emaús (por indicação do vereador Paulinho do Futsal, do Cidadania); e ao Boa Vista Engenheiro Passos Futebol Clube (indicado pelo vereador Renan Marassi, do PL).