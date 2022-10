Vereadores de Volta Redonda aprovam lei do passe livre para o dia da eleição

Matéria publicada em 25 de outubro de 2022, 15:41 horas

Medida foi proposta por Rodrigo Furtado, depois que o STF autorizou transporte gratuito no domingo

Volta Redonda – Seguindo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que no dia 19 formou maioria e autorizou transporte gratuito para eleitores no próximo domingo, 30 (segundo turno das eleições), o vereador Rodrigo Furtado apresentou na Câmara Municipal uma lei garantindo que os eleitores voltarredonses contem com o benefício.Além disso, a lei garante que haverá passe livre em todas as eleições de agora em diante.

“No primeiro turno a cidade do aço registrou 20,45% de abstenções, ou seja, mais de 50 mil pessoas deixaram de exercer sua cidadania. O elevado índice de abstenções está ligado à crise econômica e a pobreza, o que impacta no direito do voto dos mais vulneráveis. Por isso se faz necessário o transporte gratuito e universal nos dias de votação obrigatória “, argumentou Rodrigo Furtado.

O vereador explicou que, apesar da autorização vinda do STF, não seria razoável prefeitos e concessionárias concederem transporte gratuito sem uma lei específica ou poderiam ser enquadrados em crime de responsabilidade fiscal ou eleitoral.

“Com esta lei, não haverá riscos desse tipo e ninguém poderá ser acusado de improbidade administrativa ou compra de votos. Conforme o ministro Barroso bem lembrou, qualquer transporte pode ser utilizado, até ônibus escolar. O importante é garantir que o direito ao voto, que fará toda diferença para o país, seja garantido “, defendeu Rodrigo.

A lei segue para sanção ou veto do prefeito Antônio Francisco Neto. “A expectativa é que ele sancione, levando em consideração os prejuízos para a democracia que acarretará um veto. Volta Redonda é o maior colégio eleitoral da região. Mais de 200 mil eleitores estão aptos a votar pelo município e está em nossa responsabilidade garantir os mecanismos para que o eleitor possa exercer seu direito. É importante dizer que a democracia começa pelo voto. Estar presente neste dia é dar ao país sua contribuição mais preciosa. Quem não vota não pode cobrar mais tarde e não será por falta de transporte que nossos eleitores perderão essa oportunidade“, concluiu Furtado.