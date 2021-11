Vereadores de Volta Redonda aprovam projeto que considera consultórios de nutricionistas serviços essenciais

Matéria publicada em 5 de novembro de 2021, 17:43 horas

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou na sessão nesta quinta-feira (4) o substitutivo total ao PL n 075/21, que reconhece consultórios de nutricionistas como serviços essenciais e de interesse público durante o período de epidemias e pandemias. A iniciativa é do Conselho Regional de Nutricionistas 4ª região (CRN-4) e de autoria do vereador Lela.

O projeto, que segue para sanção pelo prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, classifica como uma das prioridades no âmbito do município os atendimentos nutricionais, visto que a alimentação é considerada um dos principais alicerces para a saúde humana, e sendo o nutricionista o único profissional habilitado legalmente para a prescrição.

— Fiquei surpreso ao saber que as atividades da categoria não são classificadas como essenciais em nossa cidade. Esse projeto dará aos nutricionistas condições iguais aos outros profissionais da área da saúde para atuarem sem nenhuma restrição. Fico feliz de poder contribuir e assegurar a assistência nutricional aos nossos cidadãos — destacou Lela.

Para Elton Bicalho, vice-presidente do CRN-4 que participou da elaboração do projeto, é um momento ímpar reconhecimento à categoria que poderá ser referência para os outros municípios da jurisdição do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

— Essa conquista só afirma o nosso objetivo em valorizar e reconhecer a profissão e os nutricionistas que, a partir de sua responsabilidade técnica, social, ética e política com a saúde da população, atuam em um momento histórico no Brasil e no mundo. São profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da saúde e qualidade de vida da população — ressaltou.