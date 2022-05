Vereadores de Volta Redonda criam Dia de Conscientização do Diabetes

Matéria publicada em 18 de maio de 2022, 20:01 horas

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou na sessão de terça (17) o projeto de Lei do vereador Rodrigo Furtado que institui no dia 26 de junho o Dia Municipal de Prevenção e Conscientização do Diabetes.

A ideia do parlamentar é fomentar a discussão a respeito da doença nos espaços públicos, mas principalmente nas escolas para que os jovens aprendam desde tenra idade a importância de uma alimentação saudável para preservação da própria saúde.

“Infelizmente pessoas morrem por falta de informação e por falta de políticas públicas. As vezes começando lá atras se ensina a uma criança a falar com os pais sobre se alimentar bem, melhorar sua própria nutrição”, comentou o vereador na sessão.

De acordo com o texto da lei, “A 4ª semana do mês de Junho será caraterizada como “Semana de Prevenção e Conscientização a Diabetes” e terá como finalidade esclarecer a população sobre as características, os sintomas e o tratamento da patologia”.

Além disso, “as ações deverão ser incluídas no calendário escolar municipal com o intuito de alertar e educar as crianças, especialmente do Ensino Fundamental, sobre os riscos do Diabetes.

“Nesse intuito caberá ao Poder Público a elaboração de cartazes, cartilhas e folhetos explicativos, com distribuição, especialmente, em hotéis, bares, restaurantes e similares, bem como nas unidades de saúde, escolas e instituições públicas no município”, explicou Rodrigo.

“A lei trata também do incentivo à pesquisa acerca do Diabetes e da organização de debates, palestras, campanhas educativas, entre outras iniciativas que visam atingir seus objetivos”, completou.

A doença

O vereador faz questão de lembrar de que o diabetes não é uma doença qualquer. Ela é perigosa e incapacita a vida do indivíduo doente, provocando imenso sofrimento e até morte em alguns casos. “O Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos (20 a 79 anos), perdendo apenas para China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A estimativa da incidência da doença em 2030 chega a 21,5 milhões. Esses dados estão no Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF)”, comentou Furtado, salientando que está em ascensão no pais o diabetes Tipo 1, o que começa na infância.