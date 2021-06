Matéria publicada em 18 de junho de 2021, 12:02 horas

Barra Mansa – Maior celeridade na distribuição de medicamentos fornecidos pela Farmácia Municipal. Este foi o pedido encaminhado pelos vereadores Deco (PSC) e Bruno Oliveira (PRTB), em reunião na Subsecretaria de Gestão Integral à Saúde. Os parlamentares afirmam que portadores de Lúpus, HIV, Câncer, Doenças Renais, entre outras, enfrentam dificuldades em encontrar medicamentos na unidade.

Ainda segundos os vereadores, a superintendente de Assistência Farmacêutica, Samira Colucci, se comprometeu a atender a reivindicação e vai reduzir o tempo de entrega desses medicamentos, que atualmente, levam até dois meses para serem liberados aos pacientes. Ainda, segundo os vereadores, a superintendente pediu que os parlamentares cobrem do município a informatização do sistema de envio das LME (Laudo de Medicação Especial), feito manualmente e enviado ao governo do estado três vezes ao mês.

– Vamos continuar cobrando e vamos ao secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, pedir esta informatização para dar mais celeridade ao processo – ressaltou o vereador Deco. Para o também vereador, Bruno Oliveira, além da redução no tempo de entrega da medicação “é importante a satisfação das pessoas, em relação ao atendimento em nossa farmácia municipal”.