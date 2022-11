Vereadores pedem CPI para apurar denúncias contra Pedrinho ADL - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de novembro de 2022, 19:31 horas

Documento foi apresentado por um cidadão; sete dos onze parlamentares assinaram documento

Barra do Piraí- Os vereadores Elves Costa, Luiz Carlos Gomes, o Paulista, Humberto Ribeiro da Silva, o Beto Jabá, Jair Ferreira Borges, o Paulista, Jeordane Perino, Joel Tinoco e Roseli Braga de Figueredo, a Enfermeira Roseli, são os signatários do pedido para que seja instalada uma Comissão Processante de Inquérito (CPI) para apurar as denúncias contra o primeiro secretário da Casa, Pedro Fernando de Souza Alves, o Pedrinho ADL. A denúncia foi apresentada na semana passada por Jordan de Carvalho. Quando a denúncia foi lida, no dia 16, Pedrinho afirmou que estava sendo vítima de perseguição.

Os parlamentares solicitam, ainda, que, caso seja comprovada a implicação do colega nas acusações, ele tenha o mandato cassado. Pedrinho é acusado de envolvimento em um suposto esquema de desvio de dinheiro público, através da compra de passagens aéreas e hospedagem em Brasília.

O relatório da comissão processante vai apresentar as conclusões do grupo sobre a procedência ou não das denúncias. Se a comissão definir que as denúncias procedem, e cabe a perda do mandato, o plenário vai votar se concorda ou não com o relatório e com a cassação.

A reportagem tentou contato com o vereador e não obteve retorno. Outros veículos relataram que Pedrinho teria ficado de se manifestar em outro momento.

As denúncias

O denunciante afirma que, desde 2013, o vereador comandaria um suposto esquema de desvio de dinheiro e corrupção. De acordo com os documentos entregues à presidência da Câmara, Pedrinho comprava sempre os bilhetes de avião com a mesma empresa, o Grupo Harold’s, tradicional agência de turismo que atua no município.

Então, de acordo com a denúncia, seria combinado com a empresa que a nota fiscal do serviço fosse sempre no valor máximo disponibilizado aos parlamentares – no caso, R$ 3 mil. Como primeiro secretário e presidente da Comissão de Saúde, Pedrinho supostamente adquiria as suas passagens e as de seus colegas; no entanto, com o esquema próprio, o vereador compraria os voos com escala e hotel coletivo – todos no mesmo quarto.

“Com isso, a empresa recebia o cheque de cada um dos vereadores, no valor de R$ 3 mil. Em se tratando de hotel coletivo, os custos naturalmente ficavam mais baratos, de modo que a sobra do dinheiro seria devolvida a Pedrinho ADL”, afirmou Jordan, na denúncia feita à Câmara. Jordan acusa Pedrinho dos crimes de corrupção passiva e formação de quadrilha, sendo, agora, endossado por sete vereadores.