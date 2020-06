Vereadores visitam ‘Hospital de Campanha’ de Resende

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 18:48 horas

Resende – Por iniciativa da Comissão Especial da Câmara de Resende para o Coronavírus, os vereadores da Casa estiveram, na última terça-feira (16/06), no novo centro de atendimento exclusivo para pacientes com Covid-19 da cidade. A unidade é resultado da adaptação de um hospital privado desativado que existia no local e dispõe de 28 leitos. A visita foi feita na companhia do diretor da Santa Casa de Misericórdia de Resende, Luiz Eduardo Saldanha, e do secretário municipal de Saúde, Alexandre Vieira – o Tande.

O espaço – cuja adaptação foi planejada em março – dispõe de 10 leitos de UTI e 18 leitos de enfermaria e será utilizado caso o restante da rede de saúde local fique sobrecarregado. Segundo Tande, a Prefeitura avalia semanalmente a ocupação da rede e a decisão de ativar ou não os leitos será tomada em caso de necessidade, sem desperdício de recursos.

Segundo o secretário, o aproveitamento do espaço para a transformação em centro de atendimento exclusivo para contaminados pela Covid-19 é uma alternativa mais econômica e ágil do que a construção de um hospital de campanha nos moldes tradicionais. Além da instalação de uma rede de gases terapêuticos, a Prefeitura de Resende planeja ampliar o número de leitos da unidade: o local possui um centro cirúrgico com três salas, que podem ser adaptadas para um novo CTI com mais 10 leitos.

Para o presidente da Câmara, vereador Edson Peroba (Cidadania), a nova unidade hospitalar representa um ganho importante para a Saúde do município. “Além de dar mais tranquilidade à população durante a pandemia, o local poderá ser encampado pela rede municipal de saúde mais tarde”, sugere.

Criada pela Resolução nº 5.345/2020, a Comissão de Assuntos Especiais Relacionados ao Coronavírus é presidida pelo vereador Davi (DEM) e composta pelos vereadores Sandro Ritton (DEM), De Araújo (CIDADANIA), Tisga (DEM) e Tiago Forastieri (PP). O intuito do grupo é reunir informações, elaborar estudos e discutir questões relacionadas à Covid-19.