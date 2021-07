Vice-cônsul do Japão fala sobre Jogos Olímpicos em Barra Mansa

Matéria publicada em 12 de julho de 2021, 18:30 horas

Barra Mansa – Dando continuidade às ações de alusão à chegada das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio, a Prefeitura de Barra Mansa recebe nesta terça-feira, 13, a visita do vice-cônsul do Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro, Takashi Goto, para realizar palestras aos alunos da rede pública a respeito do tema esportivo e da cultura do país asiático.

A ação terá início na Escola Municipal Professor Moacyr Arthur Chiesse, às 9h, onde os alunos terão a oportunidade de entender as características da cultura japonesa e as Olimpíadas. Em seguida, às 11h, o profissional visitará a Fazenda da Posse para conhecer a história da cidade. A última parada será no bairro Vila Nova, nas escolas Paulo Basílio de Oliveira e Henrique Zamith.

O secretário de Educação, Marcus Barros, falou sobre a honra de receber o profissional nas escolas do município. “É gratificante e de extrema importância poder receber a visita do vice-cônsul em Barra Mansa, inclusive, para que nossos alunos da rede pública tenham a oportunidade de conhecer uma autoridade como ele e entender mais sobre as Olimpíadas e a cultura japonesa”.

Marcus ressaltou ainda que espera estabelecer mais encontros entre o município e o consulado. “Além de tudo, essa visita também tem como intuito organizarmos futuras ações que poderão ser feitas de forma conjunta com Barra Mansa. Queremos sempre trazer mais conteúdos para os nossos alunos e essa parceria com certeza vai abrir caminhos muito significativos para todos”.

A professora de Educação Física Cristine Monteiro, destacou o diferencial em poder trazer para o cotidiano dos alunos o maior evento esportivo do mundo. “As escolas vão ter a oportunidade de receber a ilustre presença do vice-cônsul do Japão, Takashi Goto. O objetivo do consulado é interiorizar a cultura japonesa e oferecer a oportunidade de aprendizado sobre o tema na rede municipal através de palestras, uma vez que as olimpíadas estão chegando”.