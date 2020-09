Vice-prefeita de Barra Mansa está com Covid-19

Barra Mansa – A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, foi testada positivo para Covid-19. Ela foi afastada do trabalho e permanece em isolamento domiciliar.

Fátima Lima tem 65 anos e faz parte do grupo de risco. Ela, porém, está assintomática. Segundo assessoria da prefeitura, as pessoas que tiveram contato com a vice-prefeita, recentemente, também passaram por exames. Os resultados deram negativo.