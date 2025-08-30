Vice-prefeito de Queimados visita equipamentos para idosos em Volta Redonda

Volta Redonda – A secretária de Assistência Social de Volta Redonda, Rosane Marques, recebeu, nesta semana, o vice-prefeito de Queimados, Zaqueu Teixeira, e seu secretário da Terceira Idade, Cristiano Macedo, que vieram conhecer o trabalho realizado pela Smas (Secretaria Municipal de Assistência Social) para as pessoas idosas. Os representantes do município, localizado na Baixada Fluminense, visitaram os Centros-Dia para a Pessoa Idosa e do Idoso com Alzheimer. A diretora do Departamento de Proteção Especial da Smas, Mariana Pimenta, também acompanhou o grupo.

A comitiva conheceu os equipamentos e o que é oferecido pela assistência. Zaqueu Teixeira lembrou que a cidade de Queimados já tem um trabalho com a Melhor Idade, mas pretende ampliar os serviços oferecidos.

Rosane Marques apresentou as atividades realizadas nos equipamentos e como a prefeitura, por meio da Smas, investe na saúde e bem-estar da pessoa idosa.

“É um prazer para nós recebermos a comitiva que veio conhecer e levar ideias daqui para outra cidade. Muito nos orgulha saber que outros municípios têm interesse em conhecer e levar daqui serviços para serrem implantados na cidade deles. Só reforça que estamos no caminho certo e que podemos avançar cada dia mais”, disse Rosane Marques.

O vice-prefeito de Queimados se mostrou animado com o que conheceu em Volta Redonda.

“Tivemos uma experiencia fantástica. Ao ver o trabalho feito no Centro-Dia, o cuidado com as pessoas com Alzheimer, saímos daqui conscientes da importância da política de assistência social na vida do idoso, da pessoa que precisa da acolhida do governo”, afirmou Zaqueu Teixeira.

Cristiano Macedo classificou Volta Redonda como referência para as políticas públicas dedicadas à terceira idade.

“Vamos pegar várias ideias que iremos implantar em Queimados. Quero parabenizar a Rosane, o prefeito Neto e o deputado Munir Francisco pelo trabalho feito com a terceira idade”, finalizou.